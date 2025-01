Palácio de Cristal é um dos principais atrativos turísticos da cidade - Foto: Divulgação/PMP

Palácio de Cristal é um dos principais atrativos turísticos da cidadeFoto: Divulgação/PMP

Publicado 06/01/2025 13:21

Petrópolis - A Cidade Imperial iniciou 2025 com resultados positivos, embora ainda discretos, no setor hoteleiro. Dados do Disque Turismo, vinculado à Secretaria de Turismo de Petrópolis, apontam uma taxa média de ocupação hoteleira de 61,95% entre os dias 3 e 5 de janeiro.

No Centro e arredores, a ocupação alcançou 63,46%, enquanto nos distritos, em bairros como Corrêas, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse, foi registrada uma média de 60,45%.

O prefeito Hingo Hammes destacou a importância do turismo no desenvolvimento da cidade.

“Ampliar o calendário de eventos e investir em promoção não apenas atrai mais visitantes, mas também gera empregos, novos investimentos e preserva nossa história e cultura. Petrópolis está se consolidando como um destino de referência, reconhecido pela hospitalidade e qualidade de seus serviços”.

O secretário municipal de Turismo, Pablo Kling, reforçou que há espaço para crescimento.

“Petrópolis possui um potencial turístico imenso. Nosso objetivo é torná-la um destino ainda mais atrativo e desejado. Vamos intensificar ações de promoção, destacando a riqueza histórica, a cena cervejeira em expansão e o charme do turismo rural e de natureza. Além disso, investiremos na capacitação dos profissionais para garantir um atendimento de excelência e experiências memoráveis aos visitantes”, afirmou.