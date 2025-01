Abastecimento de água será interrompido - Foto: Reprodução

Publicado 06/01/2025 08:00

Petrópolis - Nesta segunda-feira (6), ruas do Alto da Serra terão o abastecimento de água interrompido, à partir das 9h, para que seja realizada uma manutenção na rede de distribuição de água. De acordo com a Águas do Imperador, a previsão é de que o serviço seja retomado gradativamente por volta das 15h do mesmo dia.

Confira as ruas afetadas: Rua João Rodrigues Batista; Rua Batista de Castro; Servidão Frei Leão; Rua Caetano Salerno ; Rua Alinthor Werneck; Rua Frei Leão; Rua Gustavo Sampaio; Rua Balduino Cardoso de Oliveira; Rua João Caetano Gonzi; Rua João Pomim; Rua Inocêncio Montes Alonso; Rua Perminio Schimidt; Rua Eduardo de Morais; Rua Padre Anchieta; Rua Cel. Albino Siqueira; Rua Teresa; Rua Alfredo Schilick; Rua Aldo Tamancoldi; Rua dos Ferroviários; Rua Jacinto Rabelo; Rua João Pedro Tesch; Rua Lopes Trovão; Rua Otto Reymarus; Rua Oswero do Carmo Vilaça; Rua Alfredo Batista; Rua Fernando Fernandes Lima; Rua Paulino Guimarães; Rua Hercília Henriques Moret; Rua Juvenal Amaral; Rua Santo Antônio; Rua Zenobio Possato.

A concessionária orienta que os moradores façam o uso consciente da água durante este período.