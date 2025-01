Trabalho segue sendo realizado no município - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 08/01/2025 22:22

Petrópolis - Petrópolis bateu a marca de duas mil toneladas de lixo recolhidos na cidade nos primeiros seis dias do ano. Ao todo, entre o dia 1º de janeiro e as 7h desta terça-feira (07), a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), garantiu retirada de 2.181.220 toneladas de resíduos das ruas entre o primeiro e o quinto distrito do município.

O trabalho da Comdep ganhou um importante reforço na manhã de segunda-feira (06), com a chegada de quatro retroescavadeiras, quatro caminhões toco e quatro caminhões truck do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O maquinário entrou imediatamente em operação, atuando, inclusive no Jardim Salvador, onde o ônibus que atende a comunidade já estava com dificuldades na manobra.

O apoio, segundo ressaltou o prefeito Hingo Hammes, chega em um momento crítico, em que a preocupação com a saúde pública e a crise sanitária é prioridade. “Estamos empenhados em resolver essa situação o mais rápido. A chegada desses caminhões é essencial para darmos agilidade ao trabalho e protegermos nossa população dos riscos causados pelo lixo acumulado e possibilidade de irem parar nos rios e bueiros. Agradeõ ao governador, Cláudio Castro, e ao secretário de Ambiente do Estado, Bernardo Rossi, por este apoio”, afirmou o prefeito.

Das 2.181.220 toneladas de lixo domiciliar recolhidas, 463 toneladas foram recolhidas apenas no fim de semana — durante todo o sábado até noite de domingo. “Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que a cidade fique limpa e segura. Com o reforço do Governo do Estado, conseguiremos aumentar nossa eficiência e atender às demandas da população de forma mais rápida”, destacou a presidente da Comdep, Fernanda Ferreira.

Além dos impactos imediatos na saúde e na qualidade de vida da população, a coleta regular de lixo também desempenha um papel crucial na preservação ambiental. “O acúmulo de lixo compromete o meio ambiente, principalmente nossos rios e áreas verdes. Esse trabalho de coleta e limpeza é fundamental para garantirmos a sustentabilidade e o bem-estar da nossa cidade”, ressaltou o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Albano Filho, o Baninho.