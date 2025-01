Transporte "Vai e Vem Oncologia" - Foto: Divulgação/APPO

Transporte "Vai e Vem Oncologia"Foto: Divulgação/APPO

Publicado 07/01/2025 12:35

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (6), Denise de Souza Florentino, de 58 anos, paciente oncológica em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), celebrou uma importante vitória: o término de seu tratamento de quimioterapia contra o câncer de mama. A comemoração ocorreu no transporte gratuito “Vai e Vem Oncologia”, oferecido pela Prefeitura Municipal de Petrópolis e gerenciado pela Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO), que leva e traz pacientes ao Hospital Alcides Carneiro.

O sistema, mais do que um serviço de transporte, tem se tornado um espaço de acolhimento, em que pacientes compartilham experiências, criam vínculos e oferecem suporte mútuo. “O ‘Vai e Vem Oncologia’ vai muito além de transportar pacientes. Ele conecta vidas e transforma o que poderia ser um momento solitário em uma jornada coletiva de força e esperança”, afirmou Ana Cristina Matos, presidente voluntária da APPO.

Denise, que se emocionou ao celebrar ao lado dos colegas de transporte, agradeceu o suporte recebido ao longo do processo. “É um momento de muita alegria e gratidão. Sem esse transporte, seria ainda mais difícil. Aqui fiz amigos e encontrei força para continuar”, compartilhou.

A APPO reforça a importância de iniciativas como o “Vai e Vem Oncologia”, que atendem não apenas a uma necessidade prática, mas também desempenham um papel fundamental no cuidado emocional dos pacientes. “Essa vitória da Denise é uma vitória nossa também. Ver pacientes como ela concluírem etapas tão desafiadoras do tratamento nos dá ainda mais energia para continuar nosso trabalho”, ponderou Ana Cristina.

O sistema de transporte gratuito “Vai e Vem Oncologia” é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Petrópolis e a APPO e visa facilitar o deslocamento seguro e confortável dos pacientes oncológicos, atendendo a uma antiga demanda da comunidade oncológica da cidade.

“Para utilizar o transporte, é necessário que os pacientes compareçam à sala 25 do ambulatório do Hospital Alcides Carneiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, onde uma assistente social realizará a avaliação e cadastramento. Somente os pacientes devidamente cadastrados e com a carteirinha emitida poderão usufruir do transporte”, detalhou Ana Cristina Mattos.

A van tem saída diária às 7h da manhã, desde novembro de 2024, partindo da Catedral São Pedro de Alcântara, no Centro de Petrópolis, com uma parada na Rodoviária do Centro Histórico antes de seguir diretamente para o Hospital Alcides Carneiro. O retorno é feito ao término das sessões de quimioterapia, adaptando-se ao tempo de cada tratamento. Além dos pacientes, um acompanhante cadastrado também pode utilizar o serviço, desde que seja sempre o mesmo durante todo o período de tratamento.