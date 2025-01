Zalika já está disponível em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Zalika já está disponível em PetrópolisFoto: Divulgação/PMP

Publicado 07/01/2025 12:12

Petrópolis - Petrópolis recebeu um lote com 680 doses da nova vacina contra a covid-19, Zalika, destinada à população com 12 anos ou mais. A prioridade inclui idosos, imunocomprometidos, gestantes e pessoas com comorbidades. O imunizante está disponível em 15 salas de vacinação do município para atender à demanda.

O prefeito Hingo Hammes destacou a importância do novo imunizante para reforçar a proteção da população. "Essa é mais uma etapa no nosso compromisso de combater a covid-19. A Zalika chega para aumentar as opções de imunização e garantir maior segurança para todos os petropolitanos."

A Zalika se diferencia das vacinas anteriores pelo uso de uma tecnologia de nanopartículas proteicas, que, segundo estudos, oferece uma resposta imunológica mais ampla contra variantes recentes do vírus.

“Enquanto vacinas anteriores, como as de RNA mensageiro e as de vetor viral, usam diferentes abordagens para apresentar partes do vírus ao organismo, a Zalika se destaca por gerar uma resposta imunológica mais ampla, o que pode oferecer maior proteção contra variantes recentes do SARS-CoV-2”, explica o secretário de Saúde, Luis Cruzick.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Gestantes devem levar também a caderneta de gestante ou laudo médico. "Vacinar é um ato de cuidado consigo mesmo e com os outros. Não percam essa oportunidade", concluiu o prefeito Hingo Hammes.

Confira os postos e horários de vacinação:

Centro de Saúde Coletiva

•Segunda e quarta: 8h às 16h30 e 17h às 19h30

•Terça, quinta e sexta: 8h às 16h30

UBS Itaipava

•Segunda, quarta e sexta: 8h30 às 16h30

•Terça e quinta: 8h30 às 19h

Centro de Saúde Itamarati

•Segunda a sexta: 8h30 às 19h30

UBS Quitandinha

•Segunda, quarta e sexta: 8h30 às 16h30

•Terça e quinta: 8h30 às 19h30

UBS Morin

•Segunda, quarta e sexta: 8h30 às 16h30

•Terça e quinta: 8h30 às 19h30

UBS Alto Independência

•Segunda a sexta: 8h30 às 16h30

UBS Araras

•Segunda a sexta: 7h30 às 15h30

Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro

•Segunda a sexta: 8h30 às 16h30

UBS Pedro do Rio

•Segunda a sexta: 8h às 16h

UBS Mosela

•Segunda, quarta e sexta: 8h30 às 19h

•Terça e quinta: 8h30 às 16h30

UBS Retiro

•Segunda a sexta: 8h30 às 19h30

UBS Bairro da Glória

•Segunda a sexta: 8h30 às 16h30

UBS Vicenzo Rivetti

•Segunda a sexta: 8h30 às 16h30

Ambulatório escola

•Segunda a sexta -8h às 16h

UBS Posse

•Segunda a sexta- 8h às 16h