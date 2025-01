IPTU 2025 em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 06/01/2025 22:30

Petrópolis - Os moradores de Petrópolis têm esta terça-feira (7) para realizar o pagamento do IPTU em Cota Única, com um desconto de 10%. Para facilitar o acesso aos carnês, a Prefeitura implementou medidas que permitem a emissão dos documentos de forma online ou presencial. Quem não optar pela Cota Única ainda tem até o dia 20 deste mês para parcelar o IPTU, realizando o pagamento da primeira parcela.

No site oficial da Prefeitura , foi disponibilizada uma ferramenta que possibilita a consulta e impressão dos carnês de maneira simples e prática, com o uso do número de inscrição do imóvel. Além disso, pontos de atendimento foram montados em diversos locais da cidade para emissão da segunda via dos carnês, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.