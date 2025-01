Fachada da Comac - Foto: Divulgação

Fachada da ComacFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 20:13

Petrópolis - Desde a última segunda-feira até o dia 24 de janeiro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, a Comac está aberta para as inscrições, a serem realizadas de forma presencial, para os projetos sociais: "ECA – Eu construo o amanhã", "Projeto Juventude", "Acreditar", "Costurando com Amor" e "Melhor Idade". As inscrições devem ser realizadas na sede da instituição à Rua Doutor Sá Earp, 88 – parte A, no Morin.

O "ECA – Eu construo o amanhã" é um projeto destinado para crianças e adolescentes com idades entre 12 e 16 anos, com aulas no turno da manhã e tarde. Dentre as atividades estão as aulas de dança, teatro, judô e/ou informática, sendo obrigatório a participação em pelo menos duas atividades.

Para realizar as inscrições os interessados no projeto ECA devem estar munidos dos documentos originais e entregar cópia de: foto 3x4 (atual com fundo branco); Certidão de Nascimento; Documento de Identidade; CPF; Comprovante de Residência (atual); Boletim Escolar 2024, Declaração de Escolaridade 2025 ou Comprovação de Conclusão do Ensino Médio; e o Cartão SETRANSCARD. Responsáveis legais de jovens menores de 18 anos precisam apresentar também o original e entregar cópia do Documento de identidade e CPF.

Para jovens de 17 a 21 anos a opção é o Projeto Juventude, que visa promover qualificação profissional e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, com fogo em vagas de emprego por meio do Jovem Aprendiz.

Os interessados devem estar cursando o Ensino Fundamental (a partir do 8º ano, inclusive EJA) e o Ensino Médio, no turno noturno. Quem concluiu o Ensino Médio também pode participar; para estes alunos não há a concessão do transporte para participar das aulas.

Os documentos para a inscrição são: foto 3x4 atual com fundo branco; Certidão de Nascimento; Documento de Identidade; CPF – Comprovante de Pessoa Física; CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; Título de Eleitor; Comprovante de residência atual; Boletim Escolar ou Declaração de Escolaridade ou Comprovação de Conclusão do Ensino Médio; Certificado de Reservistas para os alunos maiores de 18 anos; Cartão Setranscard; CadÚnico (se possuir); Cartão SUS e Documento de identidade e CPF do responsável legal.

Uma ótima opção para jovens a partir dos 18 anos com algum tipo de deficiência intelectual é o projeto Acreditar, que promove qualificação profissional e tem por objetivo desenvolver assistência humana e profissional. O trabalho desenvolvido é apresentado às empresas de forma que contratem os alunos não por uma impetração legal, mas pelas qualidades profissionais destes jovens, que recebem acompanhamento pedagógico, psicológico e social.

Para os interessados em esportes, a COMAC oferece três opções de modalidades: aulas de voleibol, para alunos com idade entre 14 e 18 anos incompletos; Basquetebol, para alunos com idade entre 10 e 18 anos incompletos e Futsal, alunos com idade entre 8 e 18 anos incompletos.

Os participantes precisam ser alunos de escolas da rede pública de ensino e os documentos necessários (originais e cópias): Foto 3x4 fundo branco recente; Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade; Comprovante de Residência atual; Comprovante de Escolaridade do aluno (atual); RG e CPF do responsável legal e Cópia do Cartão SETRANSCARD.

As mulheres de 40 a 70 anos devem se inscrever no Costurando com Amor. Reutilizar é uma das palavras-chave do projeto da Comac, que promove cursos de capacitação de molde, corte, costura e arremate. Desta forma o projeto capacita as mulheres e dá a elas a possibilidade de criarem renda extra ou efetiva no segmento do vestuário.

E por fim, a opção para pessoas com idade acima de 50 anos, o projeto Melhor Idade visa promover inclusão digital, tão relevante nos dias atuais, seja para uso pessoal e recreativo ou para ampliação da capacidade profissional.

Para realizar as inscrições os interessados nos projetos Acreditar, Costurando com Amor e Melhor Idade devem entregar na sede da Comac os documentos originais, bem como cópia de: foto 3x4 (atual com fundo branco); Documento de Identidade; CPF; e Comprovante de Residência (atual).

“Em 2025 queremos nos manter de mãos dadas com a comunidade e olhar para frente, para construírmos uma cidade melhor para todos. Os projetos sociais da Comac existem para mostrar que ninguém está sozinho, sobretudo crianças e adolescentes que precisam de um olhar e atendimento diferenciados”, ressaltou Teresa Cristina Eiras, psicóloga da Comac.

Informações sobre a Comac e outras formas de colaborar com a Instituição, basta entrar em contato por meio do WhatsApp: (24) 98107-6315 ou pelo telefone: (24) 4104-1062. A instituição tem também o site https://www.comac.org.br/ o Instagram @comacpetropolis (https://www.instagram.com/comacpetropolis/) e o Facebook @comacdepetropolis (https://www.facebook.com/comacdeptropolis/).