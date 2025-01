Posto de atendimento na Secretaria de Fazenda - Foto: Divulgação/PMP

Posto de atendimento na Secretaria de FazendaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 08/01/2025 22:42

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis anunciou a prorrogação do prazo para o pagamento em cota única do IPTU 2025, que agora pode ser quitado até dia 31 de janeiro, mantendo o desconto de 10%. A decisão foi tomada após a nova gestão identificar falhas graves que comprometeram a entrega dos carnês aos contribuintes, com a grande maioria da população ainda não tendo recebido o documento em casa.

Ao assumir, no dia 1º de janeiro, a nova administração constatou que houve um atraso no envio dos carnês físicos e, mesmo com o esforço logistico, mais de 50% dos carnês de IPTU ainda não foram entregues.

Para minimizar os impactos dessa situação, existem atendimento espalhados pela cidade além do sistema online no site oficial da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br), permitindo que os moradores emitam e imprimam os carnês de IPTU de forma rápida e acessível. Com esta operação, mais de 20% dos contribuintes obtiveram os boletos por meio do site oficial da prefeitura ou nos pontos de atendimento disponíveis. Todos os boletos gerados a partir de quarta-feira (08) já estarão com a nova data.

Os pontos de atendimento funcionam na Secretaria de Fazenda, no Centro de Cultura, na COMDEP, no Parque de Itaipava e no INPAS, das 9h às 17h.

Pontos de atendimento para emissão de segunda via do IPTU:

Secretaria de Fazenda: Avenida Koeler, 260 - Centro

Centro de Cultura: Praça Visconde de Mauá, 305 - Centro

Parque de Itaipava: Estrada União e Indústria, 10.000 - Itaipava

COMDEP: Rua General Rondon, 400 - Quitandinha

INPAS: Rua Doutor Alencar Lima, 35, Sala 101 - Centro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h