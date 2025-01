Equipes percorreram as ruas do Centro Histórico - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 10/01/2025 17:32

Petrópolis - Na noite desta quinta-feira (09), a 105ª DP e a Prefeitura de Petrópolis, através de assistentes sociais, psicólogos e servidores da Saúde, realizaram uma operação com moradores em situação de rua com o intuito de abordá-los e melhorar as políticas de acolhimento no município.

Na ação, os moradores foram mapeados e tiveram suas pendências criminais consultadas, após denúncias de crimes envolvendo-os.

Foi feito um levantamento sobre o perfil dos moradores em situação de rua para identificar demandas específicas e encaminhá-los para os serviços já oferecidos pelo município, como o Núcleo de Integração Social (NIS) e o Centro Pop. De acordo como dados da Assistência Social, o NIS acolhe temporariamente entre 60 e 70 pessoas, enquanto o Centro Pop atende cerca de 80 pessoas por dia, oferecendo encaminhamentos para serviços de saúde, refeições, banhos e outros auxílios.