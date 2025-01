Fabiano Barros (à esquerda) assume o Petrópolis Convention, substituindo Samir el Ghaoui (à direita) - Foto: Divulgação

Publicado 10/01/2025 20:38

Petrópolis - Vice-Presidente de Hotelaria da entidade, o empresário Fabiano Barros assumiu a gestão do Petrópolis Convention & Visitors Bureau. Diretor de vendas e marketing da Kastel Hoteis, rede com 11 unidades na cidade, Recife, Cabo Frio e João Pessoa, Fabiano substitui Samir el Ghaoui, que deixa o cargo tendo assumido como secretário de Desenvolvimento Econômico na administração municipal. Samir el Ghaoui presidiu o PC&VB por dois mandatos consecutivos que somam período de 2017 a 2021. E ainda geriu a entidade entre 2023 e 2024. Já Fabiano Barros presidiu o PC&VB entre 2021 e 2023.

A mudança segue até março quando serão realizadas eleições para uma nova diretoria da entidade. Ao deixar o cargo, Samir destacou os avanços da instituição nos últimos anos e Fabiano frisou sobre a continuidade do crescimento do PC&VB consolidado como uma voz ativa do Turismo na cidade. “Temos um carinho especial por nosso Petrópolis Convention, importante para nossa cidade e Fabiano com sua expertise tem atuação forte na condução dos trabalhos”, aponta Samir. “Vamos dar continuidade ao trabalho com a certeza que avançamos muito, mas temos potencial de transformar e melhorar ainda mais o setor”, frisa Fabiano Barros.

Como atua o Petrópolis Conventiion & Visitors Bureau:

Um dos mais antigos do país, fundado em 1996, o Petrópolis Convention & Visitors Bureau é considerado um dos cinco melhores do país pela União Nacional de Convention Bureaux e Entidades de Destinos (Unedestinos) e pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro.

O Petrópolis Convention, hoje com mais de 140 associados, trabalha na realização de eventos que fazem parte do calendário da agência como o Festival de Fondue e o Petrópolis Gourmet.

O PC&VB está dividido em diretorias de acordo com o segmento, como hotelaria, gastronomia e prestação de serviços. Cada setor é trabalhado de acordo com suas características de forma integrada aos demais ou, em alguns casos, de maneira independente.

O Petrópolis Convention é um escritório para a promoção do destino turístico que funciona como estrutura independente, não governamental, apartidária e sem fins lucrativos. É uma organização cooperativa que representa toda a cadeia econômica que sustenta o pilar do turismo incluindo comércio, prestação de serviços e indústrias. Além de captar eventos e ideias que possam incrementar o fluxo de turistas, o PC&VB se posiciona diante do poder público apresentando as demandas do setor, sobretudo em infraestrutura.