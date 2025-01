Hingo reassumirá a presidência do Cimserra - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 12/01/2025 14:50 | Atualizado 12/01/2025 14:51

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está intensificando a parceria com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana para fortalecer ações conjuntas que beneficiem a cidade e a região. Em reunião com a equipe do consórcio, o prefeito Hingo Hammes, que reassumirá a presidência no próximo dia 16 de janeiro, e o secretário de Saúde, Luís Cruzick, destacaram o papel estratégico dessa união para atender as demandas prioritárias do município.

“Em 2021, tive a honra de presidir o consórcio e conseguimos reestabelecer seu funcionamento, que estava paralisado. Agora, reassumo a presidência com o compromisso de avançar nas atividades e garantir que as ações atendam, com qualidade e eficiência, as necessidades da nossa região serrana”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Durante a reunião, foram discutidas muitas demandas comuns entre os municípios participantes. “Esta união entre os municípios é fundamental, pois nos fortalece. O consórcio é um instrumento importante na busca por melhorias, principalmente na estrutura da rede de saúde, para que possamos fazer as coisas saírem do papel de forma mais ágil. Contem conosco, com o nosso empenho e com o nosso trabalho neste sentido”, reforçou Hingo.

O consórcio é uma ferramenta essencial de cooperação regional, permitindo a integração de recursos e soluções entre os municípios participantes. O objetivo é implementar ações que tragam impacto positivo para a população, especialmente em áreas prioritárias como saúde, infraestrutura e meio ambiente.

“Estamos otimistas com essa parceria, pois ela amplia nossa capacidade de atender às principais demandas da população, especialmente na saúde. O consórcio nos possibilita compartilhar recursos e buscar soluções que elevem a qualidade dos serviços ofertados”, destacou o secretário de Saúde, Luís Cruzick.

A Prefeitura de Petrópolis reafirma seu compromisso com a valorização dessa cooperação regional e seguirá trabalhando para consolidar ações que promovam resultados concretos e sustentáveis, melhorando a qualidade de vida dos petropolitanos e dos moradores da região serrana.