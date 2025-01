Núcleo ficará instalado na sede da Secretaria de Defesa Civil - Foto: Divulgação

Núcleo ficará instalado na sede da Secretaria de Defesa CivilFoto: Divulgação

Publicado 12/01/2025 14:28

Petrópolis - Dentro das ações de prevenção às chuvas de verão o governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Petrópolis está instalando um núcleo avançado, com técnicos do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis. O reforço na estrutura para prevenção e respostas às chuvas, chegou à cidade na quinta-feira (9). O prefeito Hingo Hammes recebeu o presidente do DRM-RJ, Luiz Cláudio Almeida Magalhães e o Secretário de Estado do Ambiente Bernardo Rossi, que está a frente dos trabalhos do Comitê Permanente de Chuvas do Estado.

"A instalação desde núcleo avançado é mais um passo crucial para preservar vidas. Este é o nosso principal objetivo aqui. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário Bernardo Rossi, e toda equipe do DRM por esse apoio", destacou o prefeito Hingo Hammes.

“A base contará com quatro geotécnicos para reforçar a equipe do município e atender demandas de outras cidades da Região Serrana. Esta iniciativa está integrada às ações do programa Serrana Resiliente e vida proteger a vida das pessoas," afirmou Bernardo Rossi.

O presidente do DRM-RJ pontua que Petrópolis é uma cidade de alto risco geológico, por isso irá abrigar o núcleo nesta região. "A instalação do núcleo avançado permitirá mais agilidade na avaliação técnica de áreas em risco geológico, caso necessário e uma resposta mais imediata. Caso o DRM seja acionado para apoio técnico, nossa equipa já estará presente para atuar imediatamente”, explicou o presidente do DRM-RJ, Luiz Cláudio Almeida Magalhães.

A expertise técnica do DRM é reconhecida nacionalmente, com histórico de suporte técnico a municípios em todo Brasil. Exemplo disso foi o envio técnico do órgão à região da Serra Gaúcha para apoio durante a maior catástrofe climática no Sul do país, e também de técnicos do Núcleo de Análise e Diagnósticos de Escorregamentos (Nade), ao Estado de Alagoas para prestar auxílio em razão de uma situação de emergência, decretada por risco iminente de colapso de uma mina da petroquímica.

No evento também estavam presentes: o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Albano Baninho, o secretário de Defesa Civil, Cel Guilherme Moraes, do secretário de Governo, Fred Procópio, o presidente da Câmara de Vereadores, Junior Coruja, além dos vereadores Junior Paixão, Dudu, Marquinhos Almeida, Wesley Barreto e Carlos Alberto Silva.