Acidente na descida da Serra de Petrópolis - Foto: Reprodução

Acidente na descida da Serra de PetrópolisFoto: Reprodução

Publicado 13/01/2025 20:14

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (13), duas carretas colidiram na descida da Serra de Petrópolis na altura do km 84, no viaduto Harold Poland. Ninguém ficou ferido no acidente.

A colisão ocorreu entre os túneis do Papagaio e do Ouriço, por volta das 8h30. O trecho apresentou retenção por horas, enquanto as carretas eram retiradas do local, até a pista ser totalmente liberada, cerca de três horas após o acidente.