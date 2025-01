Mudas começaram a ser plantadas no aterro - Foto: Divulgação/PMP

Mudas começaram a ser plantadas no aterroFoto: Divulgação/PMP

Publicado 13/01/2025 20:02

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), deu início ao plantio de 2.550 mudas no Aterro Sanitário de Pedro do Rio. A iniciativa faz parte da criação do cinturão verde, uma barreira natural formada por vegetação que tem como objetivo principal minimizar os impactos ambientais, como a emissão de odores, além de contribuir para a recuperação da biodiversidade local.

O prefeito Hingo Hammes destacou a importância do projeto para a cidade. “Estamos investindo em ações que aliam preservação ambiental e qualidade de vida para a população. O cinturão verde no Aterro de Pedro do Rio é um exemplo claro do compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e a recuperação ambiental”, afirmou. A medida também atende a uma exigência da licença ambiental, garantindo a recuperação da área utilizada no passado como aterro sanitário.

As mudas utilizadas para essa primeira fase do plantio, foram doadas pela Secretaria de Meio Ambiente e incluem espécies como Pata de Vaca (288 unidades), Araçá (76 unidades), Angico (96 unidades), Aroeira (82 unidades) e Ipê (62 unidades), totalizando 604 plantas na etapa inicial. “Essa doação de mudas é uma ação estratégica para restaurar áreas importantes e fortalecer a proteção ambiental. O cinturão verde é uma medida essencial para tornar o aterro sanitário mais integrado ao meio ambiente e menos impactante para a comunidade ao redor”, explicou o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Albano Filho, o Baninho.

O cinturão verde, além de atuar como uma barreira natural, é uma estratégia reconhecida em todo o mundo para reduzir o impacto ambiental em áreas de aterros sanitários. A presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, também enfatizou os benefícios da iniciativa. “Esse plantio é um passo significativo para a recuperação do entorno do aterro. Além de contribuir para a preservação da flora local, o cinturão verde ajuda a mitigar os impactos ambientais do aterro e reforça o compromisso da Comdep com a gestão sustentável”, declarou.

A medida atende a condicionante da Licença Ambiental de Recuperação (LAR), concedida pelo INEA ao Município de Petrópolis para o Aterro Controlado de Pedro do Rio. A licença estabelece condições para a recuperação ambiental da área, reforçando o compromisso com a gestão responsável de resíduos sólidos.