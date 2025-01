Exposição "Ateliê Arte Lavrinha", na Estação Jaqueira - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2025 20:19

Petrópolis - A partir deste mês, a Estação Jaqueira, localizada no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, promove visitas guiadas gratuitas à exposição “Ateliê Arte Lavrinha”, em cartaz até 25 de maio. As visitas ocorrem aos sábados, das 11h às 13h, oferecendo ao público a chance de conhecer obras de artistas vinculados às APAEs de Bocaina de Minas e Liberdade, com atividades interativas e oficinas temáticas.



Nietta Monte, idealizadora do projeto, destaca a importância da exposição em uma cidade como Petrópolis, que ainda precisa avançar na inclusão cultural: “Essa mostra é um passo em direção ao empoderamento de grupos vulneráveis e à valorização da produção artística, destacando a beleza e a surpresa do visitante diante das obras destes indivíduos”.



A programação inclui a exibição de um vídeo sobre o ateliê seguido por oficinas temáticas inspiradas nos artistas que compõem a mostra – Catita, Ivanir, Rosineia, Cida e Luciano –, com experiências distintas a cada sábado.



Fundado em 2009, o Ateliê Arte Lavrinha promove a experimentação artística de pessoas com deficiência, integrando arte e educação em um ambiente natural da Serra da Mantiqueira. A exposição reúne pinturas, desenhos e esculturas que exploram diversas técnicas, como o papel machê.



“O equilíbrio entre a valorização estética e o rompimento de barreiras estruturais se dá pela centralidade que conferimos às obras enquanto manifestações de excelência artística. Nosso objetivo é que o público não veja apenas a superação de desafios, mas perceba a profundidade, a originalidade e o impacto das produções apresentadas. Ao criar um espaço que legitima esses trabalhos no campo das artes visuais, buscamos provocar uma mudança nos critérios de inclusão e reconhecimento no sistema artístico como um todo”, complementa Carlos Feijó, co-curador da exposição e coordenador das oficinas.



O agendamento deve ser feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo WhatsApp: (21) 97205-2041 ou Instagram: @estacaojaqueira2020. As vagas são limitadas.

Para o público que desejar visitar a exposição, a linha 705 - Cuiabá (Turp), no Terminal Itaipava, deixa o visitante em frente à Estação Jaqueira.