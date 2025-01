Coral da Escola de Música Santa Cecília - Foto: Divulgação

Coral da Escola de Música Santa CecíliaFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 14:35

Petrópolis - O coral da Escola de Música Santa Cecília segue uma metodologia altamente profissional, com aulas semanais de 1h30 e ensaios gerais mensais, que buscam não apenas o desenvolvimento técnico, mas também o crescimento pessoal dos participantes. As aulas são divididas em duas partes: um aquecimento vocal de 30 minutos, focado em técnicas de respiração, postura e dicção, seguido por uma hora de estudo de repertório, que inclui Música Popular Brasileira e música erudita. As vozes são distribuídas em naipes de soprano, contralto, tenor e baixo, garantindo uma divisão harmônica que valoriza a musicalidade individual e coletiva.

A seleção dos participantes ocorre por meio de audições, onde a extensão vocal e a musicalidade de cada candidato são avaliadas. A idade mínima para integrar o grupo é 14 anos, e o repertório é pensado para proporcionar uma experiência variada e rica. As aulas ocorrem na própria Escola de Música Santa Cecília, e o coral em breve vai passar a se apresentar regularmente em eventos comunitários, com uma performance final aberta à comunidade e familiares no final de seis meses.

Além de ser uma oportunidade de desenvolvimento artístico, cantar em um coral é também uma excelente forma de aliviar o estresse e criar novas conexões afetivas. "Cantar pode se tornar uma profissão para alguns, mas, para todos, é uma maneira de se conectar com a própria essência, reduzir o estresse do dia a dia e desenvolver novas amizades", afirma Lucas Ribeiro.

Com um modelo de ensino participativo, os alunos são incentivados a escolher parte do repertório e trabalhar em equipe, fortalecendo o espírito colaborativo. Além disso, há um foco no desenvolvimento da leitura de partituras e na presença de palco, preparando os cantores para apresentações com confiança e técnica. A avaliação é contínua, e os ensaios são gravados para análise crítica, oferecendo feedback tanto individual quanto em grupo.

“As aulas iniciaram no ano passado e o grupo vem tendo avanços significativos. Estamos muito felizes e esperançosos com o este trabalho, mas ainda temos 12 vagas em aberto para vozes masculinas. Queremos preencher essas vagas logo no comecinho do ano para a retomada dos ensaios a todo vapor ainda neste mês. Para as vozes femininas, temos uma fila de espera robusta”, frisou Janine.