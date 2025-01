Projeto ocorre em sete núcleos pela cidade - Foto: Divulgação/PMP

Projeto ocorre em sete núcleos pela cidadeFoto: Divulgação/PMP

Publicado 15/01/2025 22:15

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer, retornou com o Agita Petrópolis nesta terça-feira (14), com atividades de ginástica e dança na Secretaria de Esportes. O programa tem o objetivo de oferecer aos petropolitanos, atividades de prática de esporte para todas as idades.

“O Agita Petrópolis é um trabalho nosso e que eu tenho um carinho especial. Ver o retorno desse projeto, que oferece oportunidades de prática esportiva para melhorar a qualidade de vida dos petropolitanos, é muito gratificante”, disse o prefeito Hingo Hammes.

O projeto volta com mais de 30 aulas semanais divididas em sete núcleos. Entre as novidades, a secretaria de Esportes está inaugurando doze novas modalidades na sede da secretaria, "É um programa de suma importância para a cidade, estamos trabalhando para oferecer por meio de práticas esportivas uma melhora na saúde física e mental, um ambiente de socialização, e uma qualidade de vida melhor", afirma o secretário de Esportes Leandro Kronenberg.

“Estava super ansiosa para esse retorno. O Agita faz muito bem para minha saúde física e mental, aqui somos como uma família de irmãs”, celebra a aluna Angela Valcaldi.

Os interessados podem tirar dúvidas e se inscreverem para participar das aulas por meio do telefone 2249-6803 ou na sede da Secretaria de Esportes Rua 16 de março, 183 - 2º andar - Centro das 9h às 17h.

Cronograma de aulas

Itamarati - Igreja Wesleyana, Ponte de Ferro, Rua João Barcellos, 160

Segunda-feira

7h30 às 8h20 - Ginástica e Alongamento

Quarta-feira

7h30 às 8h20 - Ginástica e Alongamento

Vicenzo Rivetti - Igreja Divino, Rua Divino Espírito Santos, 818

Segunda-feira

7h30 às 8h20 - Ginástica e Alongamento

Quarta-feira

7h30 às 8h20 - Ginástica e Alongamento

CIE Caxambu - Rua Flávio Cavalcanti, s/n°

Segunda-feira

9h às 10h30: Ginástica e Alongamento

17h às 18h: Jiu-Jítsu

Terça-feira

15h às 18h: Craque na Bola Craque na Escola

18h às 19h: Ginástica

18h às 19h: Futebol Veteranos

Quarta-feira

9h às 10h30: Basquete

14h às 18h: Futebol Crianças e Adolescentes

Quinta-feira

15h às 18h: Craque na Bola Craque na Escola

18h às 19h: Dança

18h às 19h: Futebol

Sexta-feira

14h às 18h: Futebol Crianças e Adolescentes

18h às 19h: Ginástica

Centro - Secretaria de Esportes Rua 16 de março, 183 - 2º andar

Segunda-feira

8h às 8h30: Alongamento

8h30 às 9h: Core

9h às 9h30: Ginástica Localizada

14h às 15h: Funcional Kids

18h às 19h: Dança

Terça-feira

8h às 8h40: Ginástica Funcional

8h50 às 9h30: Ginástica Funcional

9h30 às 10h: Mobilidade

16h às 16h40: Jiu-Jítsu

16h50 às 17h30: Jiu-Jítsu

18h às 19h: Dança de Salão

19h às 20h: Ritmos

Quarta-feira

8h30 às 9h30: Dança de Salão

9h30 às 10h: Alongamento

16h às 17h: 60+

Quinta-feira

8h às 8h40: Ginástica Funcional

8h50 às 9h30: Ginástica Funcional

9h30 às 10h: Alongamento

16h às 17h: Psicomotricidade

18h às 19h: Dança de Salão

19h às 20h: Ritmos

Sexta-feira

9h às 9h30: Alongamento

9h30 às 10h30: Funcional Kids

Centro - Inpas - Rua Dr Alencar Lima, 101, sala 35

Quarta-feira

9h às 11h Ginástica e alongamento

Sexta-feira

9h às 11h Ginástica e alongamento

Pedro do Rio CEI Nilo Peçanha: Rua Eugenio Zanatta, 247

Terça-feira

18h às 19h: Ginástica e alongamento

Quinta-feira

18h às 19h: Ginástica e alongamento

Madame Machado - Igreja Nossa Senhora de Fátima: Rua José da Gama Machado, 283

Quarta-feira

18h às 19h Ginástica e alongamento