Unidade do Cefet Petrópolis, no Centro - Foto: Divulgação

Unidade do Cefet Petrópolis, no CentroFoto: Divulgação

Publicado 16/01/2025 19:50

Petrópolis - O Cefet/RJ divulgou o edital do processo seletivo dos cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo, a unidade Petrópolis disponibiliza 270 vagas, divididas em dois semestres e distribuídas em quatro cursos de graduação: Bacharelado em Turismo (80), Bacharelado em Engenharia de Computação (70), Licenciatura em Física (60) e Licenciatura em Matemática (60). Os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 poderão se inscrever no Sisu entre os dias 17 e 21 de janeiro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Ministério da Educação. Há vagas para ampla concorrência e oito modalidades de cotas, conforme os critérios estabelecidos pelo edital do Cefet/RJ. Além de Petrópolis, há vagas em mais sete unidades do sistema Cefet/RJ (Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença).