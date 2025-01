Pavimentação na Posse - Foto: Divulgação/PMP

Pavimentação na PosseFoto: Divulgação/PMP

Publicado 16/01/2025 20:29

Petrópolis - A equipe da secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis finaliza nesta quinta-feira (16), a recuperação da pavimentação que foi completamente destruída em algumas ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima, no distrito da Posse. No dia 2, a força da enxurrada foi tão intensa que arrancou boa parte do calçamento e chegou a arrastar um carro.

“Desde o primeiro momento, fomos até o bairro Nossa Senhora de Fátima, ouvimos os moradores, tomamos conhecimento da dimensão dos estragos e estamos trabalhando intensamente na recuperação da normalidade na vida dessas pessoas. Quatro secretarias foram envolvidas nesse processo e vêm atuando incansavelmente desde então”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Em conjunto com a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis - Comdep, a Assistência e a Defesa Civil, a secretaria de Obras vem atuando na limpeza das ruas e na assistência aos moradores atingidos pelo temporal.

“Já no dia seguinte, junto com a Comdep, começamos o trabalho de recuperação das ruas, fazendo o trabalho de tapa buracos com asfalto e de recuperação de um trecho de 150 metros da rua que, originalmente era revestida por piso intertravado e que acabou sendo arrastado pela correnteza que se formou no dia do temporal. Já nesta quarta-feira, começamos o processo de asfaltamento com a primeira camada e, a depender das condições climáticas, esse processo vai ser concluído ainda nesta quinta-feira”, afirmou o secretário de Obras, Maurício Veiga.