Janeiro Branco terá atividades em Petrópolis nesta segunda quinzena de janeiroFoto: Divulgação/PMP

Publicado 16/01/2025 20:24

Petrópolis - A partir desta segunda quinzena de janeiro, a Prefeitura, por meio das secretarias de Saúde, da Mulher e do Esporte, dará início a uma série de ações voltadas para a promoção da saúde mental da população. As ações fazem parte da campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar sobre a importância do cuidado psicológico e emocional.



“Nosso objetivo é promover um espaço de acolhimento integrando as secretarias em ações conjuntas para sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental”, disse o prefeito Hingo Hammes. As ações serão realizadas em diversas unidades, com rodas de conversa e debates que visam aproximar a população do tema.



Além das ações nas UBS e ESFs, na próxima sexta-feira (17), no Centro de Saúde (Rua Santos Dumont), o evento será voltado para a saúde mental dos profissionais de saúde. A ação é organizada por uma parceria entre a Coordenação das Equipes Multiprofissionais da Atenção Básica (eMulti), o Departamento de Saúde Mental, o Departamento de Atenção Básica e a Saúde do Trabalhador.



“Essas atividades têm um papel fundamental na prevenção e no cuidado com a saúde mental, especialmente em tempos de tanta pressão e desafios diários. É importante que todos se sintam acolhidos e saibam onde buscar apoio”, destaca o secretário de Saúde, Luis Cruzick.



Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, no dia 24 de janeiro, às 10h, a Prefeitura também irá oferecer uma palestra sobre Saúde Mental com a psicóloga Ana Clara Bittencourt. Após a palestra, haverá também uma oficina.



Já no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Caxambu, nos próximos dias 19 de janeiro e 02 de fevereiro, o Projeto Help em parceria com o Projeto Esportes FJU, com apoio da secretaria de Esportes, irá promover um torneio de futebol para comunidades, além de palestras da Força Jovem Universal e atividades culturais. O programa também irá oferecer durante todo o evento apoio emocional através de ações e atendimentos.



Programação

Janeiro Branco – Programação nas unidades de Saúde:



UBS Itaipava:

•Rodas de Conversa:

Terças-feiras: dias 7, 14, 21 e 28, às 17h, com a psicóloga Gabriela Corrêa.

Sextas-feiras: dias 10, 17, 24 e 31, às 10h, com a psicóloga Gabriela Corrêa.

Dia 20 de janeiro, às 10h, com a Assistente Social Fernanda Gioia e a psicóloga Fernanda Judice.



Alto da Serra:

•Roda de Conversa:

Dia 22 de janeiro, no período da tarde, com a psicóloga Joana Klippel.



PSF Oswaldo Cruz:

•Roda de Conversa sobre Saúde Mental com Café da Manhã:

Dia 29 de janeiro, com a psicóloga Talita Reis.



UBS Quitandinha:

•Sala de Espera sobre Saúde Mental:

Dia 22 de janeiro, às 14h, na unidade.



Centro de Saúde:

•Palestra para os pacientes:

Dia 31 de janeiro, com a psicóloga Regina Barragat e a médica Patrícia Musmanno.



*Secretaria da Mulher



Secretaria da Mulher

•Palestra para mulheres e oficina para construção de chaveiros motivacionais.

Dia 24 de janeiro, às 10h, com a psicóloga Ana Clara Bittencourt.



CIE Caxambu



•Torneio de futebol com palestras FJU e atendimentos sobre problemas emocionais

Dia 19 de janeiro e 02 de fevereiro, a partir das 12h.