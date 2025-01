Material apreendido na operação - Foto: Divulgação/106ª DP

Publicado 17/01/2025 14:41

Petrópolis - Uma ação realizada entre a 106ª DP e o 26º BPM, na última quarta-feira (15), resultou na apreensão de drogas e réplicas de armas no Vila Rica, em Petrópolis. Dois homens foram flagrados na localidade, mas fugiram dos agentes.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais chegaram ao local e viram um homem mexendo em uma sacola com material entorpecente em uma área de mata, mas o indivíduo conseguiu fugir. Em seguida, avistaram um segundo homem, que teria alertado o primeiro sobre a presença dos policiais, e também fugiu, deixando um rádio comunicador para trás. Na casa de um deles, foram apreendidos frascos de loló, réplicas de pistolas e outro rádio comunicador, enquanto na casa do outro homem, foi encontrada maconha.

Como os dois homens são conhecidos pelo tráfico de drogas na localidade, eles foram denunciados e responderão pelos crimes.