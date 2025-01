CDL incentiva uso do Pix - Foto: Reprodução

Publicado 16/01/2025 20:50

Petrópolis - A norma que impactou as transações via PIX foi revogada nesta quarta-feira (15) pelo Governo Federal depois de polêmicas e onda de fake news sobre a modalidade de pagamento. Por conta dos efeitos nas transações com o Pix, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL) reforça a importância de os lojistas não descontinuarem o sistema de pagamentos instantâneos para evitar perdas no faturamento. O Pix, que não possui taxas para os consumidores, oferece uma alternativa vantajosa em comparação aos cartões de crédito, que podem onerar as empresas com tarifas.

Claudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis, destaca a relevância da ferramenta para o comércio local, especialmente neste período estratégico. “O início do ano é crucial para o aumento das vendas e a manutenção dos postos de trabalho decorrentes das contratações temporárias geradas no Natal e que são tão importantes para nossa economia. Aceitar o Pix é uma forma de atrair mais consumidores e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais.”

Mesmo com o impacto inicial causado pela disseminação de informações falsas sobre supostas novas regras de fiscalização, a CDL esclarece que o Pix continua sendo seguro e eficiente. Dados do Banco Central indicam que o sistema sofreu uma queda de 10,9% nas transações nos primeiros dias de janeiro deste ano, muito em função das incertezas geradas por fake news. Entretanto, a Receita Federal já garantiu que não houve mudanças na fiscalização para pequenas empresas e autônomos, e o governo suspendeu a norma que gerou a confusão.

Cláudio Mohammad enfatiza que os lojistas não devem se deixar influenciar por informações equivocadas. “O Pix oferece praticidade e segurança tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. É essencial que os empresários confiem na ferramenta e mantenham suas operações alinhadas às tendências do mercado”.

O início do ano, propício para a movimentação turística com consequências positivas no comércio, também é uma preocupação da CDL. “O começo do ano é uma extensão das boas vendas do fim do ano também considerando os visitantes, e é fundamental que o comércio esteja preparado para atender às demandas dos consumidores de forma prática e econômica”, destaca Claudio Mohammad.