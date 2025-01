Serão servidas cerca de 11 mil refeições por mês - Foto: Ernesto Carriço

Publicado 19/01/2025 16:05

Petrópolis - Neste sábado (18), foi inaugurada a primeira unidade do Café do Trabalhador em Petrópolis. O espaço fica em frente ao Terminal Corrêas e oferece café da manhã a R$ 0,50. Cada kit de café da manhã oferecido contém café, com ou sem leite, um pão com manteiga e uma fruta.

Com a chegada à Cidade Imperial, a iniciativa alcança a marca de 50 polos distribuídos em 39 municípios fluminenses. Na nova unidade serão ofertadas 500 refeições por dia e cerca de 11 mil por mês. Desde o início do programa, em julho de 2022, já foram servidos mais de 4 milhões de kits de café da manhã.



"Estamos trabalhando intensamente para erradicar a fome no Estado do Rio de Janeiro. Sabemos o impacto que essa iniciativa tem na vida dessas pessoas e, para nós, qualquer pessoa que fique sem uma refeição básica, precisa de ajuda. Queremos inaugurar, este ano, mais 60 unidades. Todos os municípios fluminenses precisam receber um Café do Trabalhador", destacou o governador Cláudio Castro, presente na inauguração.



Os itens vendidos são armazenados em sacola plástica para o transporte seguro. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o Café do Trabalhador é voltado para trabalhadores, assim como para a população mais vulnerável. Para atender o público, as unidades são instaladas em locais estratégicos, de grande concentração de usuários de transporte público.



"Para nós é muito simbólica essa inauguração, pois representa a expansão do nosso programa em uma cidade onde já temos um equipamento de grande relevância no combate à fome, o Restaurante do Povo. O que fortalece ainda mais nossa política de segurança alimentar que é prioridade total deste Governo", ressaltou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.



O Café do Trabalhador em Petrópolis está localizado em frente ao Ciep Cecília Meireles, na Estrada União e Indústria, 2619. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 5h até às 9h, até o término dos 500 kits que estarão disponíveis para a população.