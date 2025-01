Todos foram levados para a 106ª DP - Foto: Reprodução

Todos foram levados para a 106ª DPFoto: Reprodução

Publicado 20/01/2025 21:19

Petrópolis - Neste fim de semana, a Polícia Civil prendeu quatro homens acusados de tentativa de homicídio em Petrópolis. O crime ocorreu no dia 3 de agosto de 2024, em Pedro do Rio, quando cinco indivíduos emboscaram a vítima e a esfaquearam, com golpes na altura dos rins, costas, mão e boca, além de darem socos, tapas, pontapés, vassouradas e madeiradas com pregos. O homem sobreviveu somente por ter se fingido de morto.

A primeira prisão ocorreu no sábado (18), quando um jovem de 21 anos foi preso. Neste domingo, a Polícia Civil prendeu outros três jovens, de 18, 22, e 23 anos, acusados de terem participado do crime. Contra todos eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva.

Os indivíduos foram levados para a 106ª DP, em Itaipava, e foram encaminhados ao sistema prisional.