Carro ficou destruído após a colisão - Foto: Reprodução

Publicado 20/01/2025 19:46

Petrópolis - Um homem ficou ferido na tarde desta segunda-feira (20), após colidir com o carro em um paredão rochoso na BR-040. O acidente ocorreu na altura do km 69 da rodovia, no sentido Juiz de Fora.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Teresa. O veículo segue no local para que a polícia realize a perícia.