André Costa, motorista da Turp TransporteFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2025 19:30

Petrópolis - O amor e a solidariedade pegam carona durante as viagens do motorista de ônibus André Ferreira da Costa, que atua na Turp Transporte há uma década. O cuidado com os passageiros ultrapassa os limites da profissão, abrindo as portas do coração também para a causa animal. Em meio ao trânsito no Trevo de Bonsucesso e uniformizado, o rodoviário ganhou os holofotes da internet, após uma ação inusitada, para salvar a vida de uma cadela abandonada com tumor. Em plena folga, o motorista só “descansou” após conseguir ajuda para o tratamento do animal.

Com apenas um cartaz feito pela filha, André se dirigiu a uma das áreas mais movimentadas de Bonsucesso, em Petrópolis, fazendo um apelo. “Por favor, ajude esta cachorrinha, que está com um tumor muito grande. Quem puder compartilhar, agradeço”. Acompanhado da cadelinha Laica e do filhotinho Fiapo, o trio foi alvo de dezenas de fotos e vídeos, que viralizaram nas redes sociais. A iniciativa aconteceu, na última quarta-feira (15), às 17h. Uma hora e meia depois, uma clínica veterinária se prontificou a cuidar do caso, de forma gratuita.

“Na manhã do dia seguinte, por volta das 10h30, levei em meu carro a cadelinha com tumor e seu filhotinho, de cinco meses. Foram realizados todos os exames, sendo constatado um tumor viral, na vulva. Ela está internada, sendo preparada para o tratamento de quimioterapia. O filhotinho está bem e recebeu as vacinas adequadas para sua idade”, contou André.

Dócil e conhecida nas ruas do Bairro da Glória, Laica foi abandonada há alguns anos na região, recebendo os cuidados básicos pelos próprios moradores da comunidade. Recentemente, durante as viagens da linha 613 – Bairro da Glória, o motorista de ônibus percebeu as dificuldades de locomoção da cadelinha e constatou um tumor. “Ela começou a andar de um lado para o outro e, por algumas vezes, parava em frente ao ônibus para lamber o ferimento. Senti que ela estava me pedindo ajuda. Me comoveu demais”, disse o rodoviário.

Após pedir ajuda em diversos grupos de WhatsApp e não obter retorno, André aproveitou seu dia de folga para conseguir resolver o caso. “Quando fui sair, com minha roupa normal, senti que as pessoas não dariam crédito, por achar que a cadelinha fosse minha. Logo, coloquei o uniforme de motorista, provando que eles eram animais que viviam na rua, conseguindo chamar a atenção de todos os que passavam pelo trecho e salvando a vida da pequena Laica e de seu filhotinho, que agora estão aguardando adoção”, explicou.

André, que recebeu mais de 500 mensagens, desde o momento que fui para as ruas solicitar ajuda, agora procura por tutores que possam dar um lar, repleto de carinho e cuidado para os dois cachorros resgatados. Para adotar, basta entrar em contato com o rodoviário, no Instagram, através do @costa5815. Ambos animais estão acompanhados de cartão de vacina em dia.

Servir, uma missão

André, de 48 anos, é rodoviário em Petrópolis há mais de duas décadas e o motorista mais antigo do Bairro da Glória. Paralelamente, de forma voluntária, o morador de Nogueira já realizou o resgate de mais de 50 animais, entre cachorros e gatos, em situação de doença ou abandono. Casado há 28 anos com Sandra dos Santos, serve como inspiração para a filha Letícia Silva, de 26 anos, que trabalha no setor de atendimento veterinário, em uma empresa. Juntos, possuem nove cachorros, sendo, cinco deles, por adoção.

“Por aqui, todo mundo abraça a causa animal. Infelizmente, não conseguimos dar suporte a todos os animais, mas o que é possível, fazemos. Tenho boas histórias, com diversos finais felizes ao longo dos anos. Eu e minha família entendemos que isso deveria ser normal, para qualquer um. Porém, para nós, cumprimos como uma missão”, disse André, emocionado.

Entre as mais variadas ações de socorro, André relembra um recente episódio, quando um cachorro com peladeira estava circulando nas proximidades do Terminal Corrêas, há seis meses. “Após indicação veterinária, comprei o remédio e fiquei por alguns dias esperando pelo animal, até que o encontrei, na Estrada Mineira. Com a permissão dos passageiros, encostei o ônibus, e corri atrás do cachorro para fazer a medicação. Meses depois, ele apareceu todo bonito, cheio de pelos, próximo ao Terminal Corrêas”, destacou.

O motorista de ônibus, que nunca deixa ninguém “no ponto”, quando o assunto é amor e cuidado, mostra que no trajeto da vida, a verdadeira direção é sentido à solidariedade. “O amor pelos animais não tem limite de embarque”, concluiu.

Ao ter conhecimento sobre a ação voltada aos cuidados com os animais, a empresa de ônibus Turp Transporte teve acesso ao trabalho voluntário do profissional, entendendo as necessidades das ações, para contribuir com a continuidade da causa.