Polícia Civil cumpriu mandado de prisão - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 21/01/2025 20:19

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu um homem acusado de roubo na Rua Lopes Trovão, no Meio da Serra. A ação foi realizada nesta segunda-feira (20), na localidade conhecida como Curva do Carvão e resultou na prisão do indivíduo.

Segundo informações da 105ª DP, o homem foi condenado pelo crime e já tinha diversas passagens por roubo a motoristas de entregas e de aplicativos, além de tráfico de drogas.