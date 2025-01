Estação Jaqueira oferece oficina gratuita - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 22:14

Petrópolis - Neste sábado (25), das 11h às 13h, a Estação Jaqueira, localizada no Vale do Cuiabá, promoverá uma oficina gratuita de pintura em vidro, como parte da programação da exposição “Ateliê Arte Lavrinha”. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira, às 16h, e podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 97205-2041 ou pelo Instagram @estacaojaqueira2020

A oficina será conduzida pela equipe do programa educativo da Estação Jaqueira e propõe não apenas um momento de criatividade e troca entre os participantes, mas também uma homenagem aos artistas cujas obras estão em exibição. Para a oficina, serão utilizados vidros resgatados do período em que o espaço também atuava como ponto de coleta seletiva no Vale do Cuiabá. “Queremos que os participantes vivenciem o valor de dar um novo significado a materiais simples e oriundos de reaproveitamento, enquanto se conectam à arte e à proposta da exposição, homenageando Catita, Ivanir, Rosineia, Cida e Luciano, que são os artistas desta exposição tão especial aqui na Jaqueira”, destaca a equipe.

Com vagas limitadas a 12 participantes, a oficina faz parte das ações do espaço, que busca aproximar o público de Petrópolis e cidades vizinhas por meio de atividades educativas, culturais e ambientais.

Além da oficina, os visitantes podem participar das visitas guiadas gratuitas à exposição, disponíveis até 25 de maio, todos os sábados, no mesmo horário. A mostra reúne obras de artistas vinculados às APAEs de Bocaina de Minas e Liberdade, apresentando pinturas, desenhos e esculturas em técnicas variadas, promovendo um diálogo entre arte, educação e inclusão social.