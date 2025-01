Motoristas passaram por treinamento - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 22:07

Petrópolis - Educar, qualificar e certificar o motorista, são algumas das finalidades da telemetria, novo sistema adquirido pela empresa de ônibus Cidade Real, que está em fase de instalação. O equipamento promete uma condução segura, beneficiando os rodoviários e toda a população, indicando, em tempo real, vícios de condução e possíveis falhas dos coletivos, através de sinais sonoros. Os indicadores digitais também contribuem com a redução de custos com combustível, além de manutenção, como sistema de freio, suspensão e arrefecimento.

A nova tecnologia a bordo vem sendo testada por motoristas, instrutores e equipes de controle técnico de manutenção, através de treinamentos teórico e prático, constatando a eficiência da telemetria, alinhada à operação econômica. Com a utilização de um dispositivo individual e acesso exclusivo a um aplicativo, os motoristas vão acompanhar detalhadamente a performance diária ao volante.

“Com o App, o motorista vai saber a maneira que o ônibus vem sendo conduzido por ele. Dessa forma, a empresa consegue acompanhar, por exemplo, o movimento do veículo, velocidade, utilização do freio, comportamento em curva brusca, coibindo vícios de condução, reduzindo quebras, gerando economia e levando orientação ao profissional, aumentando, consequentemente, a eficiência da operação”, explicou Leandro Araújo Corrêa, motorista instrutor da Cidade Real.

Para a implantação do Programa de Condução Econômica e Segura, a empresa realizou palestras, dividindo os rodoviários em 15 diferentes turmas. Paulo César, instrutor capacitado da empresa ITS, que fornece a tecnologia, destacou a importância do sistema. “Telemetria é sinônimo de educação. Ela reduz custos, como por exemplo, o do combustível, um dos insumos de maior impacto financeiro no transporte. Além disso, a tecnologia ainda beneficia o rodoviário, inclusive, em casos de acidentes, disponibilizando resumos detalhados da condução do veículo, contribuindo para a resolução de uma possível ocorrência”, explicou.

A telemetria coleta os dados de maneira digital, identificando o funcionamento de todos os componentes do veículo, como o sistema de arrefecimento, tensão das baterias, temperatura de ar de admissão, pressão de óleo motor, hodômetro real do veículo, entre outros, permitindo a otimização do planejamento de rotas, além de ser um aliado à diminuição das emissões de carbono e do impacto ambiental.

“Um sistema que visa beneficiar a todos, permitindo a correção de uma falha no veículo em tempo real. Com isso, damos um passo importante em nossa operação, conseguindo atuar, de forma mais assertiva nos problemas e efetuação de manutenções preventivas e preditivas com mais eficiência, elevando assim, o nível de condução e segurança dos nossos colaboradores e também dos passageiros”, concluiu Miguel Ângelo Vianna, gerente de unidade da Cidade Real.