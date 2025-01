Obras para a nova adutora Carvalho Júnior - Foto: Divulgação

Obras para a nova adutora Carvalho JúniorFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 22:34

Petrópolis - A partir desta quarta-feira (22), a Rua Carvalho Júnior estará fechada para o trânsito de veículos e caminhões, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O motivo é a obra que está sendo realizada para a continuidade da instalação da nova adutora Carvalho Júnior. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados no dia 31 deste mês.

As intervenções serão do início da Rua Carvalho Júnior (com a Estrada União e Indústria) até o Condomínio Vale do Sossego e vão contar com o apoio da CPTrans para sinalização e ordenamento do trânsito.



Durante este período, a linha de ônibus 615 – Terminal Corrêas x Carangola, que atende a localidade, terá o trajeto alterado. Das 8h às 16h, o ponto final do coletivo será próximo ao Condomínio Vale do Sossego, retornando sempre pelo Carangola.