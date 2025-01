Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 22:56

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (21), o criminoso Lucas Leal Ribeiro Teixeira, conhecido como "Bomba", apontado como chefe do tráfico de drogas no Caxambu. O homem foi preso em Corrêas e é acusado de ter espancado e matado um jovem de 23 anos em janeiro de 2023, junto de dois outros homens, que já estão no sistema penitenciário.

"Bomba" foi preso após um cerco na residência em que ele estava, depois dele aparecer na janela com o intuito de fugir do local. Com ele, os agentes apreenderam uma sacola com 300 gramas de maconha triturada na gaveta da cômoda, outra sacola que também continha maconha e uma balança de precisão dentro de um sofá da sala e mais três aparelhos celulares.

Na 105ª DP, ele foi conduzido a uma unidade prisional pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado, por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima.

Homicídio

O assassinato pelo qual "Bomba" foi condenado ocorreu no dia 7 de janeiro de 2023, quando a família encontrou o jovem em um precipício. Ele foi socorrido, mas morreu três dias depois, no Hospital Alcides Carneiro. De acordo com a polícia, Dener Cláudio Sant'Anna teve traumatismo crânio-encefálico e hemorragia interna de órgãos. Eles teriam acusado o jovem de roubar R$ 2.700 de um estabelecimento no Caxambu.



Em sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Petrópolis, em dezembro de 2024, “Bomba” foi condenado a 27 anos de prisão.