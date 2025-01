Árvore bloqueou acesso à rua no Morin - Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2025 23:03

Petrópolis - Nesta quinta-feira (23), a Defesa Civil registrou duas ocorrências por conta da chuva que atingiu o município. No Vale do Carangola, uma árvore caiu e atingiu um imóvel. No Morin, outra árvore caiu e interditou a via.

Em 24 horas, o maior acumulado de chuva foi registrado no Ciep Brizolão 137, em Corrêas, com 37,8mm. Vila Constância (28,48mm) e Bingen - Geo (10,6mm) tiveram os dois outros maiores acumulados.



A Defesa Civil reforça a importância de que moradores em áreas de risco mantenham atenção redobrada:

- Não permaneça em locais interditados

- Não transite por áreas alagadas/inundadas

- Esteja atento a sinais de deslizamentos



Em caso de emergência, ligue para o número 199.