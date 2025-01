Assembleia de posse da presidência do CimSerra - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 23:00

Petrópolis - O prefeito Hingo Hammes, tomou posse nesta quarta-feira (22) como presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana (CimSerra). O evento contou com a presença de representantes dos 15 municípios consorciados, vereadores, autoridades, sociedade civil, universidades e o secretário executivo do CimSerra, Leonardo Sarmento Charles, que realizou a leitura da ata. Esta é a segunda vez que Hingo assume a presidência do consórcio, cargo que ocupou pela primeira vez em 2021.

Na abertura da solenidade de posse, Hingo destacou a importância do CimSerra desde 2021 e a relevância da união entre os municípios para enfrentar desafios. “Em 2021, encontramos o consórcio praticamente inativo e o resgatamos com diálogo e cooperação, especialmente durante o período crítico da pandemia. Hoje, o CimSerra está sendo aplicado para mais ações entre as cidades participantes. Nosso objetivo é fazer as coisas acontecerem de forma ágil e eficiente, sempre com a participação de todos, fortalecendo a região serrana”, disse.

O prefeito também anunciou que Petrópolis ficará responsável pelo planejamento de ações relacionadas à Defesa Civil, área em que a cidade é referência no país, e sugeriu iniciar debates para planejar atividades para os anos de 2026 e 2027 em diversas áreas além da saúde.

O vice-presidente eleito, Afonso Monerat, destacou sua participação na fundação do consórcio, em 2005. “É uma honra voltar ao CimSerra, agora como vice-presidente, e reforçar o papel essencial de envolver prefeitos, vices, vereadores e gestores no processo. O consórcio não só facilita a gestão da saúde, mas contribui para a eficiência administrativa de maneira geral. Essa união é fundamental para superarmos desafios e oferecer serviços de qualidade à população.”

Entre as novas lideranças do CimSerra, o secretário de Saúde de Petrópolis, Luis Cruzick, assumiu a presidência do Conselho Técnico, com Simone Sales, secretária de Saúde de Bom Jardim, como vice-presidente. Também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal: São José do Vale do Rio Preto, representado pela secretária de Saúde Cíntia Machado; Macuco, pela secretária Ana Paula Gonçalves; e Nova Friburgo, pelo secretário Gabriel Wenderroschy. A suplência ficou com Teresópolis, representada pelo prefeito Leonardo Vasconcellos.

Com uma proposta voltada à inovação, Hingo reforçou a importância de integrar tecnologia, cultura, esporte e turismo às ações do consórcio. “A Região Serrana precisa estar na vanguarda da inovação tecnológica. Isso passa por todas as secretarias e impacta diretamente na qualidade dos serviços. Também precisamos olhar para áreas que promovam saúde mental e lazer, como cultura e esporte. Estamos abertos ao diálogo e a novas propostas para otimizar e expandir nossos serviços, sempre em benefício dos 15 municípios que integram o CimSerra”, concluiu o prefeito.