Obras de recuperação do Túnel Extravasor, em PetrópolisFoto: Michel Filho

Publicado 25/01/2025 17:37

Petrópolis - A reforma estrutural do Túnel Extravasor entrou na reta final, com mais de 90% dos serviços concluídos. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do Governo do Estado trabalham na segunda etapa das obras, finalizando a construção da última parede que regula o volume de água que cai no Rio Palatino, além do reforço no bordo de uma contenção.

"Essa obra foi dividida em fases e ao nosso time do Estado coube a execução da primeira etapa, que era emergencial. A gente entregou e ainda assumiu o restante das intervenções. É um orgulho imenso entregar este equipamento de volta à população, uma estrutura fundamental para a prevenção e para a resiliência da Região Serrana", ressalta o governador Cláudio Castro.

A recuperação teve um investimento de R$ 78,8 milhões na reforma estrutural da galeria superior em toda a extensão dos quase três quilômetros do túnel, manutenção que nunca havia sido feita.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, explicou que as obras vão evitar novos alagamentos, principalmente no Centro da cidade, e vão contribuir para garantir a segurança dos moradores e comerciantes do município.

"Como Petrópolis fica em um vale, onde os rios Quitandinha e Palatino se encontram, é fundamental investir na modernização desse sistema de drenagem para aliviar o fluxo intenso de água das chuvas e evitar danos à infraestrutura urbana, principalmente com as mudanças climáticas que observamos nos últimos anos", reforça o secretário.