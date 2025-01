Programa Todos pela Educação - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 25/01/2025 21:11

Petrópolis - Estudantes da rede municipal de ensino receberam bolsas de estudo para o Ensino Médio oferecidas pela Prefeitura, por meio do programa municipal Todos pela Educação. As 27 bolsas são para quatro escolas da rede particular. A apresentação dos estudantes contemplados aconteceu em solenidade nesta sexta-feira (24/01), na Casa da Educação Visconde de Mauá.

“Essa conquista é mérito de vocês, nas provas e em todo o período que ficaram no Ensino Fundamental. Sei na prática o quanto isso é bacana e valioso para esses jovens. Educação é o caminho. Muito orgulho de vocês”, disse o prefeito Hingo Hammes, ressaltando também o apoio das famílias.

Para as famílias, o programa incentiva os adolescentes a continuarem estudando. “Esse é um programa muito importante para nós. Abrindo várias portas e oportunidades para o aprimoramento, conhecimento e realização de sonhos”, disse a adolescente Maria Vitória Macedo Lopes, 15 anos. “Parabéns a Prefeitura por pensar na educação e no futuro dos jovens”, disse a mãe da adolescente, Bianca Tesch Macedo Lopes.

O desempenho dos alunos e alunas do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e a frequência são os critérios para conseguirem as bolsas. “Um programa que premia vencedores. É uma honra chegar na secretaria e dar continuidade para este programa”, ressaltou o secretário de Educação, Alexandre Gurgel.

O programa Todos Pela Educação foi criado pela lei municipal número 6414/06 e oferece bolsas de estudo de 100% para os alunos e alunas que completaram o Ensino Fundamental. As escolas da rede privada que ofertaram as bolsas são: Apogeu, Fenice, Dinâmico e Colégio Koeler.

Também participaram da solenidade o vice-prefeito Albano Filho Baninho, secretários municipais e os vereadores Gil Magno, Tiago Guel, Carlos Alberto, Wesley Barreto e Marquinhos Almeida.