Homens foram abordados na RodoviáriaFoto: Divulgação/PM

Publicado 26/01/2025 15:17

Petrópolis - A Polícia Militar realizou uma ação contra vendedores ambulantes na Rodoviária do Bingen, no fim da tarde deste sábado (25). Quatro homens foram abordados enquanto desembarcavam de um táxi na posse de diversas sacolas de fraldas e com balas para venda.

Os indivíduos foram abordados e foi constatado que eram oriundos de Duque de Caxias, com todos tendo passagens por condutas criminosas. Segundo a polícia, eles saem da Baixada Fluminense para vir a Petrópolis vender balas e pedir fraldas em portas de farmácias. No entanto, eles aproveitam as doações para revender as fraldas nos calçadões de Caxias. Além disso, eles afirmaram que escolhem vir para Petrópolis por conta da ajuda das pessoas.