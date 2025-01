Equipe do Inepac visitou as obras - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 26/01/2025 15:22

Petrópolis - Mais um passo no processo de devolução do Theatro Dom Pedro, principal palco da cultura em Petrópolis, à classe artística da cidade e à população foi dado na última quinta-feira (23). Uma equipe técnica do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) visitou a obra e aprovou as intervenções que vêm sendo realizadas, desde que o trabalho foi retomado no dia 13.

“Esse é um passo muito importante, porque mostra que estamos num caminho certo, tratando com carinho e muita seriedade esse que é um dos maiores patrimônios da cidade. Uma mostra da nossa preocupação com a preservação do nosso patrimônio e também do objetivo firmado de fomentar as cultura na cidade, gerando renda e emprego para os profissionais que atuam nessa área e nas áreas que acabam se beneficiando indiretamente através da cultura”, destacou o prefeito Hingo Hammes.

A visita foi acompanhada pelo secretário de Cultura, Adenilson Honorato, e pela empresa contratada para executar as obras de restauração do Theatro Dom Pedro. Entre os pontos avaliados, o chapim e a cerâmica para recomposição da fachada.

“Nós fizemos a análise dos últimos itens que estavam remanescentes para a aprovação. O chapim e a cerâmica da fachada frontal foram aprovados. A parte de pintura está finalizada, só faltam alguns arremates. A parte de instalação contra incêndio e pânico também está praticamente finalizada. E a amostra de pó de pedra, na fachada lateral, foi aprovada. Então poderá ser recomposta. Estamos nos preparativos para receber a inauguração dessa obra tão esperada do Theatro Dom Pedro”, informou a chefe do escritório técnico regional do Inepac em Petrópolis, Patrícia Hugueney.

Depois de quase seis anos fechado e obras paralisadas há meses, as intervenções no Theatro Dom Pedro foram retomadas no dia 13. A previsão é de que a obra seja concluída no prazo de seis meses.

“A gente está fazendo essa vistoria junto com o responsável da obra, olhando a fachada lateral, autorizando a recuperação da fachada e de outros aspectos aqui da obra. Isso para que o teatro possa voltar para as mãos dos nosso artistas locais, para ter essa cultura pujante. Logo, logo, nós estamos aqui com o nosso teatro inaugurado”, ressaltou o secretário de cultura Adenilson Honorato.

Entre os serviços executados estão: pinturas, instalações elétricas e hidrossanitárias, colocação de divisórias de granito, execução de piso de granitina, entre outros. Além disso, a empresa responsável pela execução do sistema de detecção e alarme de incêndio via wi-fi já deu início aos serviços. Além disso, estão sendo realizados serviços de acabamento, tanto no prédio anexo, quanto na área dos camarins. "A empresa responsável pela obra finaliza ainda a instalação do sinteco e do gesso. O passo seguinte é a licitação para a compra dos aparelhos de ar-condicionado", informa o secretário de Obras Maurício Veiga.

Além da restauração, o Theatro também ganhou elevador acessível e o anexo está sendo totalmente reformado, contando agora com salas para aulas de música e dança.