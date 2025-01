Victor Luís foi titular do Vasco na primeira rodada do Campeonato Carioca - Matheus Lima/Vasco

Publicado 11/01/2025 19:02 | Atualizado 11/01/2025 19:02

Rio - O Vasco estreou na temporada de 2025 com empate diante do Nova Iguaçu pela abertura do Campeonato Carioca . Neste sábado (11), em São Januário, o jovem time alternativo comandado por Ramon Lima teve boa atuação, ainda que com queda de desempenho na segunda etapa. Uma das referências quanto à experiência entre os titulares, o lateral-esquerdo Victor Luis elogiou a postura dos companheiros e destacou a chance de evolução nas próximas rodadas.

"Como eu disse antes da partida para os meninos, a gente sabia que ia ser uma partida muito difícil. É clichê falar isso, mas só que é um grupo novo, é um grupo de jovens, é um grupo onde a gente teve pouco tempo de trabalho. Isso não é desculpa, mas conta muito dentro de campo", disse Victor Luis.

Mesmo com muitos jovens, o Cruz-Maltino não se acanhou diante do atual vice-campeão estadual. O Vasco chegou a abrir o placar com Paulinho, mas sofreu na segunda etapa - principalmente com ritmo de jogo - e levou o empate.

"Eu acho que o nosso desempenho não foi ruim. Eu acho que nós podemos melhorar muito ainda e creio que foi um grande passo, serve para o amadurecimento da equipe isso", elogiou o lateral-esquerdo, que celebrou a oportunidade no início do ano.

"Estou falando de mim. Estou extremamente feliz em fazer parte disso. A diretoria fez um pedido para mim se eu podia voltar antes, e acho que nessas horas que a gente tem que demonstrar esse comprometimento, o amor à camisa... Então estou muito feliz de fazer parte disso junto com os meninos. Aprendendo muito também, e creio que passando muita coisa pra eles."