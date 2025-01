Paulinho marcou o gol do Vasco contra o Nova Iguaçu - Matheus Lima/Vasco

Publicado 11/01/2025 18:34

Rio - Não foi com um bom resultado a estreia do Vasco no Campeonato Carioca 2025 , mas ao menos sem derrota. Indo a campo em São Januário - ainda que sem o mando do jogo - com elenco alternativo no começo da temporada, o Gigante da Colina saiu na frente neste sábado (11), mas retornou mal para o segundo tempo e ficou no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu. Os gols foram marcados por Paulinho, para o Cruz-Maltino, e Sidney para o time da Baixada Fluminense.

O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (16), novamente em São Januário, às 21h30 (de Brasília), contra o Bangu. O Nova Iguaçu, por sua vez, joga um dia antes, no Jânio Moraes, contra o Sampaio Corrêa.

O jogo

Com time formado por jovens oriundos das categorias de base e jogadores pouco aproveitados em 2024, o Vasco foi a campo para tentar iniciar 2025 com o pé direito diante do atual vice-campeão do Carioca. Em São Januário, ainda que com mando do Nova Iguaçu, a torcida apoiou mesmo sabendo das dificuldades do duelo.



A primeira etapa foi de muita marcação das duas equipes. O Vasco começou agredindo mais o campo de ataque e teve a melhor chance com Alegria, após boa articulação com GB, e o Nova Iguaçu passou a subir para o jogo a partir dos 15 minutos, tendo boa sequência de jogadas. A principal resposta do "Orgulho da Baixada" foi com João Paulo, de falta, em cobrança de falta.



Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, o Vasco começou a ter boas oportunidades e, com volume de jogo, abriu o placar aos 39 minutos. Bruno Lopes recebeu de graça da defesa do Nova Iguaçu, invadiu a área pela direita e cruzou para o meio. O goleiro Lucas Maticoli deu rebote e o jovem Paulinho, lateral-direito, tocou para o fundo da rede.

Queda de ritmo

Logo no início do segundo tempo, um susto no Vasco. Aos cinco minutos, Gabriel Pinheiro recebeu na área e finalizou forte, e a bola pegou no braço de Paulinho após resvalar na coxa. A arbitragem assinalou o pênalti, mas, depois de indicação do VAR, anulou a marcação.



Nova Iguaçu e Vasco trocaram bons ataques nos primeiros minutos, mas a Laranja Mecânica aproveitou falha no sistema defensivo e deixou tudo igual aos 17. Jorge Pedra cobrou escanteio na segunda trave, a marcação não acompanhou, o goleiro Pablo não saiu e Sidney apareceu para cabecear na pequena área e empatar a partida.



A partida caiu bastante quanto à qualidade a partir dos 30 minutos. Os times, com as substituições, se desorganizaram e tiveram poucos lances ofensivos além de acumularem erros de passe. O Nova Iguaçu levou perigo nos acréscimos com Lucas Cruz, mas a bola passou à direita da meta defendida por Pablo. A igualdade no placar na primeira rodada do Carioca foi confirmada ao apito final do árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 1 X 1 VASCO



Local: São Januário

Data e hora: 11/1 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Arbitragem: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Carlos Henrique Alves e Hugo Filemon Soares



Gols: Sidney 17'/2ºT (NIG); Paulinho 39'/1ºT (VAS)



Cartões amarelos: Andrey Dias (NIG); Alegria e Riquelme (VAS)



NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Renan e Mateus Muller (Ramon); Sidney, Jorge Pedra (Fernandinho), Igor Guilherme (Kayke David) e João Lucas (Lucas Cruz); Xandinho, Philippe Costa (Victor Rangel) e Andrey. Técnico: Carlos Vitor.



VASCO: Pablo, Paulinho, Lyncon, Luiz Gustavo e Victor Luís; Zé Gabriel (Lucas Eduardo), De Lucca (JP) e Alegria (Avellar); GB, Serginho (Riquelme) e Bruno Lopes (Andrey). Técnico: Ramon Lima.