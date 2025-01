Mauricio Lemos assinará em definitivo com o Vasco - Pedro Souza / Atlético

Publicado 11/01/2025 12:00 | Atualizado 11/01/2025 12:01

Rio - O reforço para a defesa chegou. Maurício Lemos desembarcou na manhã deste sábado (11) no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco . O defensor será a quinta contratação do clube para 2025.

Em conversa com a imprensa no Aeroporto Internacional do Galeão, o uruguaio revelou que uma conversa com o compatriota Puma Rodríguez o convenceu a jogar no Gigante da Colina.

"Falei com o Pumita, ele me passou a situação do clube, o clube está fazendo um bom trabalho, me convenceu para poder vir e espero ser muito feliz aqui", disse Maurício Lemos.

Lemos chega ao Vasco em definitivo após acertar sua saída do Atlético-MG. A tendência é de que ele se junte ao grupo comandado por Fábio Carille na próxima segunda-feira (13) para dar início aos trabalhos.

Aos 29 anos, o jogador era sonho antigo do clube carioca, que chegou a negociar com ele no ano passado. Porém, após a transferência ter ficado bem encaminhada, Mauricio preferiu continuar no Galo em 2024. Sem espaço por lá, aceitou jogar no Rio. Também soma passagens por Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahçe (TUR) e Beerschot (BEL).

Até o momento, o Cruz-Maltino já anunciou as contratações do goleiro Daniel Fuzato, do zagueiro Lucas Oliveira e do volante Tchê Tchê. Há um acordo encaminhado com o também zagueiro Lucas Freitas, que ainda não foi anunciado de forma oficial.