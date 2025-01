Ramon Lima será o técnico do Vasco no início do Carioca - Dikran Sahagian/Vasco

Ramon Lima será o técnico do Vasco no início do CariocaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 10/01/2025 20:57

Rio - O Vasco dará seu primeiro passo na temporada neste sábado (11), contra o Nova Iguaçu, às 16h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. No duelo, com mando da equipe da Baixada Fluminense, os torcedores do Cruz-Maltino ainda não verão os principais jogadores do elenco, que só devem estrear na quarta rodada.

A equipe, que será comandada por Ramon Lima, do sub-20, deve ter duas caras conhecidas que retornaram de seus vínculos de empréstimo: Zé Gabriel, volante, e Serginho, atacante, a princípio fora dos planos. Quem também deve receber oportunidade é Victor Luís, lateral-esquerdo com contrato renovado e que pouco atuou em 2024.

No geral, o grupo escalado para os primeiros três jogos do estadual é formado majoritariamente por atletas revelados nas categorias de base do clube. Estão em destaque GB, Estrella, JP, Alegria e Lyncon. A intenção é dar o máximo de rodagem possível a esses jogadores e tentar boa pontuação até a primeira exibição do time principal.

Vice-campeão em ação

O Nova Iguaçu, por sua vez, vem para mais uma temporada em busca de muito sucesso. Em 2024, o time comandado por Carlos Vitor fez campanha surpreendente e terminou em segundo lugar, perdendo a final para o Flamengo - na semi, eliminou o próprio Vasco.

Quanto ao elenco do "Orgulho da Baixada", tem uma boa base e faz trabalho organizado nos bastidores. Destacam-se para os primeiros jogos o zagueiro Gabriel Pinheiro, que retornou recentemente de empréstimo do Brusque, os meias Sidney, Igor Guilherme e Bill (premiado no Carioca de 2024), além dos atacantes Xandinho e Victor Rangel.

Carlos Vitor comandando o Nova Iguaçu em preparação para o Carioca 2025 Divulgação