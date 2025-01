Pedrinho admitiu busca para o ataque do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 10/01/2025 10:47

dois nomes para o ataque. Vasco anunciou três contratações e tem mais duas engatilhadas, mas segue no mercado em busca de reforços para 2025. O presidente do clube, Pedrinho, confirmou a procura por

"Algumas posições estão em negociações, algumas um pouco avançadas, outras no início. Quando estiver assinado, vocês vão saber. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue obviamente, como foi com o Tchê Tchê. Outros demorar um pouquinho mais", desconversou.

Opções do Vasco para o ataque

Diante das dificuldades financeiras, o Vasco tenta ser cirúrgico nas escolhas e definiu prioridades. No momento, após os primeiros acertos, o ataque passou a ser o foco. São dois atacantes procurados, principalmente um ponta que jogue pela esquerda.



O clube tinha Cuello como principal nome, mas encontrou dificuldade em negociar com o Athletico-PR. Diante disso, ampliou o leque de opções e tenta Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia. O outro atacante seria para concorrer com Vegetti.



Já para a defesa, o Cruz-Maltino anunciou Lucas Oliveira e já tem acerto com Lucas Freitas. A negociação com Maurício Lemos do Atlético-MG também já está praticamente sacramentada

Com isso, a busca por um quinto zagueiro fica em segundo plano, à espera de uma oportunidade de mercado.

"Tivemos duas saídas (na zaga) que rapidamente recompusemos com alguns critérios, jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas. Agora é a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, com jogadores mapeados, em negociação", explicou Pedrinho.

Quem o Vasco já anunciou



Além de Lucas Oliveira, o volante Tchê Tchê e o goleiro Daniel Fuzato já assinaram contrato e treinam no CT Moacyr Barbosa, assim como Lucas Freitas, que ainda depende de trâmites burocráticos para ser anunciado.