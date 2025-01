Mauricio Lemos está perto do Vasco - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 08/01/2025 11:20

Rio - O Vasco está perto de oficializar mais um reforço para a temporada de 2024. O Cruz-Maltino se acertou com o zagueiro Mauricio Lemos, de 29 anos, que estava no Atlético-MG. O uruguaio é esperado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para realizar exames e assinar contrato. As informações são do portal "Itatiaia".

O defensor era sonho antigo do Vasco que chegou a negociar com ele no ano passado. Porém, após a transferência ter ficado bem encaminhada, Mauricio preferiu continuar no Atlético-MG em 2024. Sem espaço no clube mineiro até o fim do ano, ele agora aceitou jogar no Rio.

O Atlético vai liberar Lemos sem custos, e o clube carioca arcará com os vencimentos do zagueiro de forma integral. Inicialmente, o acordo é de empréstimo até o final do ano, quando encerra o vínculo do defensor com o Galo. O zagueiro é o terceiro atleta que o Vasco contrata para a função. Antes, o clube fechou com Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Nenhum deles foi oficializado.

Mauricio Lemos está no futebol brasileiro desde 2023, quando chegou ao Atlético. Naquela temporada, disputou 41 partidas com a camisa do time mineiro, mas perdeu espaço em 2024 - entrou em campo apenas 16 vezes. Ele se profissionalizou no Defensor (URU). O zagueiro também soma passagens por Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahçe (TUR) e Beerschot (BEL).