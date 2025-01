Lucas Oliveira é um dos reforços do Vasco para a sequência da temporada - Reprodução/VascoTV

Publicado 08/01/2025 22:50

Rio - Lucas Oliveira não escondeu a felicidade com a oportunidade de defender o Vasco . Carioca, o zagueiro destacou que sabe da responsabilidade e do peso de vestir a camisa do Cruz-Maltino.

"Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao Vasco (também). Eu, que sou do Rio, sei o quanto pesa essa camisa. Estou muito feliz de estar aqui. Sei que é uma responsabilidade muito grande. Conheço muitos torcedores vascaínos, muitos amigos, sei o que eles sentem, o sentimento deles. Espero poder ajudar esse ano. Que seja de alegria para o torcedor e para a gente também", disse Lucas Oliveira, à VascoTV.

Na entrevista, o defensor explicou suas características e apontou a saída de bola como seu ponto forte. Além disso, reforçou que é preciso "mostrar raça e deixar sangue em campo".

"Me considero um zagueiro rápido, com boa técnica. Tenho uma saída de bola, que acho que é meu ponto forte. Tenho um combate bom também. Tem que ser 'zagueiro zagueiro'. Para jogar no Vasco, a gente tem que mostrar raça e deixar o sangue em campo. É isso que temos que fazer para trazer a torcida para nosso lado", afirmou o jogador.

O Gigante da Colina oficializou a contratação Lucas Oliveira nesta quarta-feira (8). O vínculo do zagueiro com o Cruz-Maltino é válido até o fim de 2026.

Ele pertencia ao Cruzeiro e estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão. O clube mineiro manterá 30% dos direitos econômicos do zagueiro, que chega sem custos ao Vasco.

Lucas Freitas é o terceiro reforço oficializado pelo Vasco. Antes dele, o Cruz-Maltino anunciou a contratação do volante Tchê Tchê e do goleiro Daniel Fuzato. O clube carioca tem acordo com mais dois defensores: Mauricio Lemos, ex-Atlético-MG; e Lucas Freitas, ex-Juventude.