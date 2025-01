Tchê Tchê foi o primeiro reforço do Vasco para 2025 - Matheus Lima / Vasco

Publicado 08/01/2025 19:52

Rio - Novo volante do Vasco , Tchê Tchê teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (8). Ele, portanto, já está apto a estrar pelo Cruz-Maltino.

O novo camisa 3 foi o primeiro reforço a ser anunciado pelo Gigante da Colina para 2025. Apesar de já estar participando das atividades com o grupo principal desde a última segunda-feira (6), o atleta não estreará de imediato.

Nome de Tchê Tchê apareceu no BID nesta quarta-feira (8) Reprodução / BID

Isso porque o Vasco iniciará o Campeonato Carioca com o time alternativo, formado por jovens e alguns reservas. A ideia de Fábio Carille é ter seus principais jogadores à disposição contra o Madureira, pela quarta rodada do estadual, em Manaus, no próximo dia 23 de janeiro.