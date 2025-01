Lucas Oliveira assinou contrato com Vasco até o fim de 2026 - Matheus Lima / Vasco da Gama

Lucas Oliveira assinou contrato com Vasco até o fim de 2026 Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 08/01/2025 15:55

Rio - Oficializado como novo reforço para o Vasco nesta quarta-feira (8), Lucas Oliveira usou as redes sociais para se despedir do Cruzeiro, nesta terça-feira (7). O zagueiro, de 28 anos, agradeceu pelo tempo em que esteve no clube mineiro e afirmou que deu seu máximo enquanto esteve no time.

No Instagram, o defensor compartilhou um vídeo dos momentos que viveu no Cruzeiro. "Obrigado Cruzeiro, minha família e eu somos muito gratos por tudo que vivemos nesse clube, saio de cabeça erguida e tranquilo de que fiz o meu máximo por esse clube, momentos bons e ruins acontecem, mas trabalho nunca faltou. Agradeço a torcida por nos dar força em vários momentos, muito obrigado por tudo, Cabuloso", escreveu ele na legenda da publicação.