Victor Sá nos tempos de BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2025 15:30

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Vasco deseja a contratação do atacante Victor Sá, de 30 anos. Jogador do Botafogo nas temporadas de 2022 e 2023, o atleta defende o Krasnodar, da Rússia. As informações são do portal "UOL".

Além do Cruz-Maltino, o Santos e o Internacional desejam a contratação de Victor Sá. No entanto, até o momento o que houve foi uma sondagem. Nenhuma proposta chegou ao clube russo.

Uma possível negociação não será simples já que Victor Sá é considerado um jogador importante no clube russo, que já sinalizou que não facilitará em uma eventual negociação. O clube russo desembolsou 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões) para tirar o atacante do Botafogo.

Na atual temporada, o atacante atuou em 19 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências. Pelo Botafogo, Victor Sá disputou 94 jogos e marcou 10 gols. Ele não conquistou nenhum título pelo clube carioca.