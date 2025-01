: Lucas Oliveira foi anunciado como reforço do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 08/01/2025 12:15 | Atualizado 08/01/2025 12:52

Rio - O Vasco anunciou a contratação de mais uma reforço para a temporada de 2025. O zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos, foi oficializado pelo clube carioca na tarde desta quarta-feira. Ele assinou contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2026.

Nascido no Rio de Janeiro, Lucas Freitas começou no Bangu e depois defendeu o Atlético-GO em 2022. Posteriormente, ele chegou ao Cruzeiro e foi um dos destaques da equipe na campanha do título da Série B. Na temporada seguinte, foi vendido ao Valladolid, da Espanha. Foi emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão.

O defensor pertencia ao Cruzeiro e estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão. O clube mineiro manterá 30% dos direitos econômicos do zagueiro, que chega sem custos a São Januário.

Lucas Freitas é o terceiro reforço oficializado pelo Vasco. Antes dele, o Cruz-Maltino anunciou a contratação do volante Tchê Tchê e do goleiro Daniel Fuzato. O clube carioca tem acordo com mais dois defensores: Mauricio Lemos, ex-Atlético-MG, e Lucas Freitas, ex-Juventude.