Maurício Lemos é o novo reforço do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 15/01/2025 12:14 | Atualizado 15/01/2025 12:17

Rio - O Vasco anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (15), a contratação do zagueiro Maurício Lemos. O uruguaio de 29 anos, que disputou as últimas temporadas pelo Atlético-MG, assinou em definitivo com o Cruz-Maltino.

Aos 29 anos, o jogador era sonho antigo do clube carioca, que chegou a negociar com ele no ano passado. Porém, após a transferência ter ficado bem encaminhada, Lemos preferiu continuar no Galo em 2024.

Sem espaço no clube mineiro nos últimos meses, aceitou jogar no Rio. Também soma passagens por Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahçe (TUR) e Beerschot (BEL).

Lemos é o quinto reforço anunciado pelo Vasco para 2025. Antes dele, o clube confirmou a chegada do volante Tchê Tchê, do goleiro Daniel Fuzato e dos zagueiro Lucas Oliveira e Lucas Freitas.