Loide AugustoDivulgação

Publicado 15/01/2025 18:43

Rio - O Vasco tem negociações abertas para contratar o atacante angolano Loide Augusto, que pertence ao Alanyaspor, da Turquia. O jogador atua pelas pontas e chegaria para disputar posição com Adson, atendendo a um pedido do técnico Fábio Carille. A informação foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa.

A ideia do Vasco é um empréstimo com opção de compra com metas estipuladas. Loide joga tanto pela ponta direita quanto ponta esquerda e já chegou a atuar como ala direito. No entendimento da diretoria, ele não é o atleta que chegaria para ser titular absoluto.

O Cruz-Maltino está confiante em um desfecho positivo na negociação. Loide Augusto se animou com a chance de jogar em um país de língua portuguesa e chegou a trocar informações com Bastos, seu compatriota que atua no Botafogo, sobre a vida no Rio.

Em 2024, Loide Augusto disputou 16 jogos pelo Alanyaspor, com um gol marcado e quatro assistências.